„FIE-FEI-FO-FAM Riesen Fasching“ im EUKITEA

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |



Ein herrlicher Faschingssonntag für die ganze Familie. Mit Theater, fröhlichen Spielen und bunten Faschingsköstlichkeiten.



„Jack und die Zauberbohnen“

Mit dem Theater Luftsprung



„Ein herrlicher Tag heute, alles grünt und blüht. Aber warum nur wachsen die Bohnen heuer so langsam“, seufzt der Gärtner. „Ups, schon so spät heute: 5 o’clock - it’s tea time. Vielleicht wachsen sie schneller, wenn ich bei einer Tasse Tee die Geschichte von Jack und den Zauberbohnen erzähle?“

Jack ist ein schlaues, munteres Bürschlein, der seine weiße Kuh für drei Zauberbohnen eintauscht. Kaum in der Erde, wachsen sie über Nacht hoch hinaus und verschwinden in den Wolken. Nichtsahnend, dass ihn ein „riesiges“ Abenteuer erwartet, erklimmt er die Ranken... Was steht ihm alles bevor?



Der fantastisch einfallsreiche Puppenspieler Michael Gleich erzählt das englische Märchen von „Jack und der Bohnenranke“. In dem entzückenden Gärtchen erwachen alle Dinge zum Leben und nehmen uns mit auf die Reise über die Wolken.



Nach der Vorstellung laden Jack und der Gärtner zum bunten Faschingsball mit lustigen Spielen und allerlei Köstlichkeiten ein. Kommt gerne verkleidet und feiert mit – ob als Bohne, Erbse, Gärtner, Riese oder Zwerg... Wir freuen uns auf Euch!





Inszenierung, Puppenspiel, Schauspiel: Michael Gleich

Musik: Fred Brunner

Eine Produktion von Theater Luftsprung / www.luftsprung.net



Eintritt: 16 € / erm. 14 € / Kinder 8 €



Karten sind erhältlich:

• per E-Mail: tickets@eukitea.de,

• am EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96,

• im Theaterhaus EUKITEA (Lindenstraße 18b, Diedorf),

• bei Café Pustet in Augsburg (in Bücher Pustet, Karolinenstraße 12, Augsburg)

• in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29, Diedorf).

Das Theater Eukitea nimmt auch gern Reservierungen per E-Mail tickets@eukitea.de oder Tel. 08238/964743-96 entgegen.