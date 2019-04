"Elfenserenade" - Sommer Open-Air

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Bezaubernd witziges Open Air Abenteuer im geheimnisvollen Mittsommerwald für alle Theater- und Naturbegeisterte ab 5 Jahren.



Nach der begeisterten Premiere der „Elfenserenade“ im Sommer 2012 kommen die bezaubernden Elfchen um den grünkugeligen Elfenkönig zurück auf die Waldbühne in Anhausen.



Vom sommerlichen Abendlicht beschienen, taucht hinter Büschen und Bäumen huschend und glitzernd, glucksend und tanzend ein Wesen auf. Ein Kind, ein Zwerg, ein Elfenwesen? Mit großen Augen blicken Timmi und Simone gegen die Abendsonne. „Was ist denn das? Zwick mich! Träum ich etwa?“ Hintereinander erscheinen weitere wundersame Gestalten, die sich kugeln vor Lachen, die fröhliche Lieder singen, den Bäumen beim Wachsen helfen, aus dem Nichts auftauchen, um im Nu wieder zu verschwinden. Aber das geheimnisvolle, kichernde Elfenvölkchen sucht zwei mutige Kinder, die ihrem Elfenkönig aus einer misslichen Lage helfen sollen.



Und schwups, werden Timmi und Simone in eine fremde Welt voller Geheimnisse entführt, in der sie eine überaus wichtige Aufgabe zu erfüllen haben...

Umhüllt wird das Abenteuer der Beiden von wundersam fröhlich träumerischer Waldmusik. Sie wird gesungen, gesummt, gezupft, getrillert und getrommelt, mit Stimme, Glasorgel, Flöte, Tambourin und vielem anderen, was klingt und swingt.



Kommt und taucht mit uns ein in die sanften, blauschimmernden Abendstunden, in denen im Schweigen der Natur die Geräusche des Alltags verstummen und das geheimnisvolle Leben des nächtlichen Waldes, der Tiere, der verborgenen Elementarwesen und Naturgeister erwacht.



Hinweis: Bei ungünstigem Wetter findet die Vorstellung im EUKITEA Theaterhaus statt.



----------------------------------------------





Schauspiel: Josephine Volk, Giorgio Buraggi, Michael Gleich, Kinder aus dem Kids Club EUKITEA

Puppenbau: Michael Gleich

Bühnenbild: Michael Gleich, Christiana Vindice

Live-Musik: Njamy Sitson

Regie, Text und Idee: Stephan Eckl

Regieassistenz: Christiana Vindice





----------------------------------------------



Termine im Überblick:

„Elfenserenade“ Sommer Open-Air 2019

Fr 28.06. + Sa 29.06.

und Fr 05.07. + Sa 06.07. jeweils um 20.30 Uhr

Veranstaltungsort:Waldbühne Anhausen

(Bei ungünstigem Wetter findet die Vorstellung im EUKITEA Theaterhaus statt.) 





Eintritt: 17 €/ erm. 15 €/ Kinder 8 €



Karten reservieren: E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96

Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).



Weitere Infos finden Sie auf www.eukitea.de