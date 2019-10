"Die Bob Dylan Story" - Musik-Theater-Doku mit Rudi Rhode

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Einfühlsam musikalisch und vielgestaltig inszeniert, „erzählt“ Rudi Rhode in einer Soloaufführung mit Leidenschaft das außergewöhnliche Leben und Musikschaffen eines der einflussreichsten Songwriter der letzten Jahrzehnte: Bob Dylan.



Erstmals im deutschsprachigen Raum werden die Songs und Texte von Bob Dylan im Rahmen eines Theaterstücks vollständig auf Deutsch gesungen.



Rudi Rhode studierte Saxofon und Klavier. Mit dem BASTA-Theater in Wuppertal ist der Schauspieler, Pantomime und Musiker mit diversen Theaterstücken international unterwegs.



"Ein Abend, der ergreifend und einfühlsam das Bild eines schwierigen, aber außergewöhnlichen Künstlerlebens spiegelt." (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)



-----------------------



Theaterkasse und Theatercafé öffnen um 19 Uhr.



Eintritt:

24 € / erm. 21 /

Schüler und Studenten 14 €



Schauspiel, Gesang und Live-Musik:

Rudi Rhode



www.rudirhode.de

www.basta-theater.de







Karten reservieren: E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96



Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).



Weitere Infos finden Sie auf www.eukitea.de