„Der Alchimist“ Das weltberühmte Meisterwerk von Paolo Coelho in einer magischen Theaternacht

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum. Am Fuß der Pyramiden liegt ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Ist er zufrieden mit seiner vertrauten Welt? Santiago ist mutig und er wagt sich auf eine Reise, die ihn durch die Wüste zu Oasen und nach Ägypten führt. Auf seinem Weg findet er in der Stille der Wüste auch immer mehr zu sich und zur Erfahrung tiefster, inniger Liebe. Fatima und der geheimnisvolle Alchimist helfen ihm, zu innerem Glück und völligem Einklang mit der Welt und den Menschen vorzudringen...



Stephan Eckl und das Team des EUKITEA Theaters erzählen die berühmte Geschichte Paolo Coelhos für SinnsucherInnen in behutsam eindrücklichen Bildern von zarter Schönheit und leidenschaftlicher Intensität und führen die Besucher tief in die Geheimnisse der Weltenseele hinein. Der Duft des Orients wird wach im Rhythmus der Inszenierung, in dem der Atem der Stille sich abwechselt mit farbstarken Szenen voll mitreißendem Spiel und pulsierend, prickelnden Klängen und Melodien.



Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Eintritt: 32 €/ erm. 29 €/ Schüler & Studenten 14 €



Schauspiel: Giorgio Buraggi, Michael Gleich, Cecilia De la Jara, Hannes Langanky, Kathrin Müller

Komposition & Live-Musik: Fred Brunner

Bühnenbild: Stephan Eckl, Michael Gleich, Cristiana Vindice

Kostüme: Michael Gleich, Cristiana Vindice

Regie, Konzept & Textbearbeitung: Stephan Eckl

Regieassistenz: Cristiana Vindice

Dramaturgische Mitarbeit: Maria Weber



Karten sind erhältlich:



• per E-Mail: tickets@eukitea.de,

• am EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96,

• im Theaterhaus EUKITEA (Lindenstraße 18b, Diedorf),

• bei Café Pustet in Augsburg (in Bücher Pustet, Karolinenstraße 12, Augsburg)

• in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29, Diedorf, Tel. 08238-2679).



Das Theater Eukitea nimmt auch gern Reservierungen per E-Mail tickets@eukitea.de oder Tel. 08238/964743-96 entgegen.



Weitere Informationen: www.eukitea.de



Änderungen sind vorbehalten. (Text: Theater EUKITEA)