02.04.2022: „Mittsommernacht“ – Konzert mit dem Duo Elin & Sakas im Theater EUKITEA)

Christian Elin (Saxophon) und Maruan Sakas (Klavier) verzaubern am Sa, 02.04.22 mit dem Programm "Mittsommernacht" im Theater EUKITEA. Mit viel Sinn für Klangschönheit schaffen die beiden Künstler berührende Musik- und Klangwelten, deren Reiz durch die einzigartige Kombination der Instrumente noch intensiviert wird.28 € / erm. 24 € / Schüler und Studenten 14 €unter tickets@eukitea.de oder https://eukitea.vbotickets.com/events Saxophon, Bassklarinette: Christian ElinPiano: Maruan SakasBeide Musiker sind sowohl im Jazz als auch in der Klassik zu Hause. Diese Liebe zur Freiheit der Improvisation sowie zur Klarheit der klassischen Form drückt sich auch in ihren Kompositionen aus. Im Spannungsfeld ­ zwischen Klassik, Jazz, Filmmusik, Minimal Music und ethnischen Anklängen stehend, zeichnet das Duo mit viel Sinn für Klangschönheit eine berührende Musik aus. Das Duo gastiert regelmäßig bei hochrangigen nationalen und internationalen Festivals, Klassik- und Jazzreihen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2015 bereits über 50 Konzerte im In- und Ausland gegeben.(Fono-Forum)