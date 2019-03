Der Sommer ist die Hochsaison für alle Reiselustigen.Fremde Länder, exotische Städte und außergewöhnliche Landschaften sollen am besten so, wie sie erlebt wurden, als Erinnerungen nach Hause mitgenommen werden.Der Workshop „Reisefotografie – zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ am 11. Mai 2019 bietet eine wunderbare Gelegenheit, sich professionelle Tipps zu holen und bereits vor der Reise zu üben.Frau Kerstin Stolzenhain ist davon überzeugt, dass jeder fantastische Reisefotos machen kann, selbst mit einer durchschnittlichen Digital-Kamera. Bildergestaltung, Lichtbestimmungen, schöne Menschen und Landschaften, sogar beim schlechten Wetter – die eigenen Bilder können spannende Geschichten erzählen!Weitere Informationen unter: www.bz-diedorf. de oder Tel: 0821 207 10557