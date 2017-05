Liebe durch alle Zeiten

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Diedorf, den 25. April 2017 - Seit 2012 führt das Theater EUKITEA zusammen mit der Offenen Behindertenarbeit (OBA) des Caritasverbandes für den Landkreis und der Stadt Augsburg ein inklusives Theaterprojekt durch.



Menschen mit und ohne Behinderung spielen gemeinsam Theater.



In diesem Jahr wird bereits das fünfte Stück auf die Bühne gebracht, welches von den Teilnehmern ganz kreativ selbst gemeinsam entworfen wurde. „Unser Thema Liebe bringt auch die Liebe unter uns“, so der Kommentar eines Darstellers.



Liebevoller Umgang. Nächstenliebe. Selbstliebe.



Gestern. Heute. Morgen.



Ein kreatives Inklusionsprojekt.



In wie viele Facetten ist Liebe teilbar? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner von Liebe und wie offenbart sich die Essenz der Liebe in einer Reise durch die Zeit?

Das Stück ist eine Reise durch alle Zeiten der Liebe. Jede Zeit hat ihre Lösung und jede Begegnung mit anderen zeigt ihre individuelle Farbe der Liebe.



Eintritt: 5 €



Karten reservieren:

E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396