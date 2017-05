Learning Arts: Theater-Erlebniswoche für Kinder von 7 – 12 Jahren

Heldinnen und Helden gesucht! – gefunden!Denn sie werden dringend gebraucht für eine abenteuerliche Reise durch geheimnisvolle Wälder, über reißende Flüsse und tiefe Schluchten. Wilde Räuberbanden müssen gezähmt und hungrige Bären sollen ausgetrickst werden.Und wo geht es bitte zu den frechen Elfen und Feen, mit denen getanzt werden darf?Es wird spannend.Welche Fabelwesen werden uns wohl auf diesem Weg begegnen?Im Theaterspiel ist alles möglich. Gemeinsam wollen wir eine spannende Geschichte auf die Bühne zaubern. Und dazu braucht es wahre Heldinnen und Helden, die Lust an Theater, Kostümen, Bühnenbau und Puppenspiel haben. Lasst uns ausgelassen Spaß haben. Denn dann werden auch die in Dir schlummernden Superkräfte von ganz allein geweckt.Und zum Schluss laden wir am 3.8 um 17 Uhr Freunde und Familie ein, um stolz das Ergebnis unserer Theaterschöpfung zu präsentieren.Bitte bequeme Sachen mitbringen und einen Kittel, der keine Angst vor Farbe hat. Wir freuen uns über leere Kartons, aus denen wir ein zauberhaftes Bühnenbild zaubern können.Eure Reisebegleitung:Lydia Nassall – Schauspielerin, MusicaldarstellerinMichael Gleich – Schauspieler, Puppenbauer, KulturpädagogeIn den wunderschönen Räumen des europäischen Kinder- und Jugendtheaters EUKITEA, Diedorf195,- €, Geschwisterermäßigung 160,- €inklusive täglich vegetarischem Mittagessen in Bio-QualitätWir freuen uns auf Euch!