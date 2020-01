Bauhaus-Stil für die Kinder?

Lange Zeit galt Dessau als die Stadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt des Landes. Vielleicht sogar immer noch. Aber....was passiert da gerade?





Es ist schon eine Weile her, da in der Stadt eine Seniorenresidenz eröffnet wurde. Doch nun passiert Seltsames. Während im vorigen Jahr (2019) Richtfest am Bau einer neuen Kindertagesstätte (KiTa) in der Essener Straße gefeiert wurde, haben nun in diesem Jahr (2020) die vorbereitenden Arbeiten für einen weiteren Kita-Bau an der Raguhner Straße begonnen.Beide Gebäude sollen Kinderkrippe und Kindergarten beherbergen und bei Gebäude sollen sich außen (vielleicht auch innen?) gleichen wie ein Ei dem anderen. Mir ist aber noch etwas anderes aufgefallen. Beide KiTa werden geringfügige Ähnlichkeiten mit dem Restaurant "Kornhaus" an der Elbe aufweisen. Und das ist bekanntlich von einem Bauhaus-Meister entworfen worden.