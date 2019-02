Tierpark lädt zum Valentinstag ein

Mit Sekt wurden an diesem besonderen Tag die Besucher des Dessauer Tierparks empfangen. Gemeinsam mit den Tieren wurde der Valentinstag gefeiert. Bevor Jan Bauer ,mit der Führung begann, stieß er mit allen Besuchern auf den Tag der Liebenden an. Dann erläuterte er wie die Männer im Tierreich um ihre Damen kämpfen. Bei den Hirschen gibt es körperliche Auseinandersetzungen, bei denen der Stärkere gwinnt. Die Herren im Tierreich sind die Schönsten, was aber von Nachteil sein kann. So fallen sie dann mehr auf und können zur Beute für andere Tiere werden. Die Vögel bauen schöne und bequeme Näster und bringen ihrer Angebetetn Geschenke, die manchmal sogar eine bestimmte Farbe haben müssen.Einige Jungtiere waren schon geboren. Ein kleines schwarzes Kamerunschäfchen erkundete schon mit seiner Mama das Gehege. Die kleinen Seidenäffchen wollte ihren Nachwuchs noch nicht zeigen. Jan Bauer vermutet, dass es Zwillinge sind. In jedem Jahr ist bei der Namensgebung ein anderer Buchstabe dran. In diesem Jahr das B. Na, dann viel Spaß beim X. Beim Anblick der Stachelschweine fragte sich alle, wie die Mutter wohl so eine stachelige Geburt übersteht. Bauer beruhigte, die Stacheln der Kleinen sind noch sehr weich. Bei den Präriehunden war von Liebe nicht viel zu sehen. Sie hatten sich allesamt in ihre Löcher verkrochen. Die neuen Gänse aus Mecklemburg- Vorpommern schnatterten so laut, dass man sein eigenes Wort nicht verstand. Schön war es, die Buntmarder vereint zu sehen, nachdem ihr Gehege beim Sturm zerstört wurde. Mit viel Beifall wurde Jan Bauer für seine interessante Führung durch den Tierpark belohnt.Heute Abend schon gibt es eine Nachtführung.Auch zum Bauhausjubiläum will der Tierpark seinen Beitrag leisten. Es wird darüber berichtet, wie die Tiere ihre Häuser bauen.