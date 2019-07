Erlebnisse am Elberadweg in Dessau

Wer kennt sie nicht, die berühmte Sage vom Erlkönig. Wolfgang von Goethe schrieb sie im Jahre 1782. Ein Vater reitet mit seinem Sohn in einer stürmischen Nacht durch den dunklen Wald. Der kleine Sohn meint, in einem Baum den Erlkönig zu erkennen. Geht man aufmerksam durch die Natur, kann man auch tags an Baumwurzeln oder kahlen Bäumen mit etwas Fantasie Gebilde erkennen. Eine Künstlerin aus Dessau hat entlang des Fürst- Franz- Weges Baumwurzeln zu Büten und einen kahlen Baum zu einem Hahn werden lassen. Immer wieder wird neu gestrichen, sogar die Farben verändert. Eine geniale Idee, finden die Radwanderer.Neben dem Radweg, auf einem Feld, entdeckte ich die glücklichen Kühe. Schmuck und sauber sahen sie aus.