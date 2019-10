Schäferfest aus der Sicht eines Jagdhundes

Was machen eigentlich die vielen Leute hier? Sie feiern das Schäferfest. Erst einmal treffen sich alle bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. An vielen Ständen bieten Handwerker ihre Waren an.Mitten aus dem Getümmel klingt mittelalterliche Musik. Naja, ich mache es mir gemütlich und verfolge so das rege Treiben am Bürgerhaus.