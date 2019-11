Saunagäste werden in den Orient entführt

Jeder weiß, was zu tun ist. Im Nu entsteht eine Märchenwelt, die an die Märchen aus 1001 Nacht erinnert. Inmitten des Gastronomiebereichs wird ein Sultan- Paravent aufgebaut mit vielen kleinen Details.Im Ganzen Bereich leuchten anheimelnd kleine Lämpchen.Die Mitarbeiter der Badewelt haben zu einer Nachtsauna zum Thema: "Orientzauber" eingeladen.Das Personal ist entsprechend gekleidet. Auch die Chefin der Badewelt ist bis zur letzten Minute aktiv dabei.Alles ist heute orientalisch: die Aufgüsse, die Speisen und Getränke und die Kleidung der Mitarbeiter.In der Kristallsauna sitzen die "Saunahasen" mit geschlossenen Augen und lassen die verschiedenen Töne der Klangschalen auf ihr Innerstes wirken.Fasziniert sind alle von der Beweglichkeit der Bauchtänzerin und von ihrem Charme.Eine Hautmalerin zeichnet einer Dame ein Tattoo auf den Arm. Dazu hat sie eine große Auswahl an Vorlagen mitgebracht.Nach den Saunagängen gibt es kleine Überraschungen: verschiedene Teesorten, einen kleinen Schnaps, Obst oder Gebäck.Wer sich dann sportlich bewegen möchte, kann im Adams- beziehungsweise Evakostüm im großen Sportbecken seine Bahnen ziehen.Das Wasser ist angenehm warm und Teelichter auf den Startblöcken sorgen für angenehmes Flair.Am Ende dieses Events, beim letzten Aufguss, bedanken sich alle für den schönen Abend.Warum ich als Dessauerin in der Köthener Badewelt Stammgast bin?Die Besucher kommen aus Nah und Fern. Seit der Eröffnung im Jahr 2002 besuche ich die Einrichtng regelmäßig. Ich weiß es hoch zu schätzen, dass hier ein richtiges Schwimmtraining mit anschließendem Saunabesuch möglich ist. Trotz zweier Schwimmhallen in Dessau ist beides zusammen nicht gegeben.