Reisegruppe gerät in die Fänge des Teufels

Kaum ist die Gruppe in Thale angekommen, da hat sie schon der Teufel im Grigff. Dieser nette Herr fungiert als Reiseleiter im Teufelskostüm. Die freundlichen Mitarbeiter der Bodetherme gestatteten uns, die Badesachen bis zum Eintreffen am Mittag dort zu stationieren, denn es sollte zuerst auf den Hexentansplatz gehen.Der Teufel führte uns zur Sesselliftanlage. Hier teilte sich die Gruppe in die Mutigen und die Ängstlichen. Die Mutigen bestiegen die Gondeln mit dem Glasfußboden, währen die anderen auf die herrliche Sicht in die Tiefe verzichteten. Oben angekommen war alles wie vehext, im wahrsten Sinne des Wortes. Überall Hexen: als Statuen, als Souveniere oder in echt.Beim Rundgang ging esüber Stock und Stein. Beim Blick auf die Rosstrappe erzählte der teufel die Sage von Bodo. Viele Sagen gibt es über den Harz.Das vekehrte Hexenhaus und der hexengarten war Anziehungspunkt vieler Besucher. Schn ell noch ein paar Fotos zum Andenken, dann ging es talwärts mit der Gondel in Richtung Bodetherme. Hier konnten alle wunderbar bei warmem Wasser, sogar mit Klang effekt, relaxen. Für unsere Gruppe gab es noch eine Wassergymnastik, bevor der Tag mit Kaffee und Kuchen seinen Abschluss fand. Dann ging es wieder in Richtung Heimat .Wir sind einer Meinung: Es sind wirklich blühende Landschaften entstanden nach der Einheit Deutschlands.