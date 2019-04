Osterhase zu Besuch im Dessauer Tierpark

Der Osterhase verteilte diesmal kleine Ostergeschenke. Keine Eiersuche.

Der Dessauer Tierpark wird jährlich von 100000 Menschen besucht. Er gehört zu den schönsten Tierparks Sachsen- Anhalts. 500 Tiere leben hier. Das Besondere sind die verschiedenen seltenen Baum- und Straucharten. Im Park sind etwa tausend Bäume. Davon sind 125 Arten beschriftet. So können Lebensräume und Lebensort der unterschiedlichen Tiere dargestellt werden.Ostern ist immer ein besonderer Höhepunkt im Tierpark. In den vergangenen Jahren versteckte der Osterhase viele bunte Eier im Park.Schon lange vor Öffnung des Tierparks bildeten sich lange Schlangen am Eingang. Jeder wollte soviel Eier wie er tragen konnte. Viele gingen dann leer aus. In diesem Jahr war alles anders. Schon im Vorfeld wurde auf der Dessauer Lokalseite der MZ mitgeteilt, dass diesmal der Osterhase kleine Überraschungen und Eier an die Kinder verteilt. Trotzdem kamen wieder viele Besucher lange vor Öffnung des Tierparks. Tierparkleiter, Jan Bauer, erklärte den Wartenden die neue Situation.Diesmal gab es keine Drängelei. Die Kinder konnten sich mit dem Osterhasen fotografieren lassen und bekamen eine kleine Osterüberraschung.Beim Rundgang fielen mir einige Veränderungen auf. Es gibt zum Beispiel einenwo man sich ein Buch nehmen kann und lesen. Man kann es auch mitnehmen und ein anderes hinenstellen. Vorteilhaft wären da Tiergeschichten.Alle Besucher fragten sich, wo die kuschligen Hühner geblieben sind. Die Pfleger mussten die traurige Botschaft übermitteln, dass derhat.Im ganzen Park war ein Grünen und Blühen zu erleben. Ein Besuch lohnt sich auch am Ostermontag.