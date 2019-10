Oktoberfest im Krötenhof

Dazu waren die Gäste aufgerufen in typischer Tracht zu erscheinen. Also die Frauen zum Bsp. im Dirndl und die Männer in Lederhosen (knielang mit Latz). Diesem Aufruf sind auch (fast) alle Gäste gefolgt. Mit Live-Musik vom "Akener Musikduo" und bayerischen kulinarischen Köstlichkeiten von "Tobias Knebler & Kerstin Löffler GbR" aus Dessau wurden die ca. 80 Gäste in der Kulturvilla Krötenhof in der Wasserstadt rund 210 Minuten bei bester Laune gehalten.So dass viele von ihnen auch im nächsten Jahr wieder kommen wollen. Und bis dahin nutzen sie das Angebot jeden Freitag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr bei wechselndem Musikangebot dem Hobby Tanz zu frönen.