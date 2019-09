Kabarett aus Bernburg - dem schönen Wetter zum Trotz





Es war ein sonniger und warmer Sonntagnachmittag am 15.September. Und eigentlich hätte man die (letzten?) warmen Temperaturen auch anders nutzen können. Dennoch fanden sich ca. 30 Besucher in der Villa Krötenhof in der Dessauer Wasserstadt 50 ein um sich vom Bernburger Kabarett M!PÖRT mit dem Programm "auf!bau.haus."-wenn's wut werden muss begeistern zu lassen.Und dies ist den Herren und Damen aus der Saalestadt auch hervorragend gelungen.Thematisiert und in Spielszenen und Liedern umgesetzt wurde nicht nur das Bauhaus, auch diverse Politiker, das Internet und (un-)bezahlbarer Wohnraum war Thema. "Wohnen Sie doch in unseren Musterwohnungen bei IKEA".Nach etwa 2 Stunden gingen die Besucher zufrieden nach Hause. Nicht zuletzt wegen der guten Betreuung durch das Personal des JKS Krötenhof,