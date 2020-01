Ist denn schon Ostern?

Kaum zu glauben, was die Kunden des E- Centers in Dessau da zu sehen bekamen. In einem Einkaufsmarkt waren am Silvestertag in allen Regalen Osterhasen zu sehen. Sie waren groß, aus Ton hergestellt oder klein als Porzellanfiguren.Gleich am Eingang bekamen die Kunden Frühlingsgefühle. Bunte Papierfrühlingssträuße lockten zum Mitnehmen. Die Verkäuferin meinte, dass die Leute schon tüchtig kaufen.In anderen Verkaufsmärkten glänzten noch die Weihnachtskugeln.Der Heilige Abend ist zwar vorbei, aber Weihnachten erst nach dem 6. Januar. So nimmt man den Menschen die ganze Feiertagsstimmung.Bilder