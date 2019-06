Wenn eine Junkers F13 über der Stadt kreist, kann das 2 Gründe haben. Entweder der Jungfernflug der ersten F 13 liegt genau 100 Jahre zurück oder ein Hugo-Junkers Denkmal wird eingeweiht.

In diesem Fall trifft beides zu. Heute um Punkt 15 Uhr sollte das neue Hugo-Junkers-Denkmal eingeweiht werden. Gestiftet von Herrn Dieter Morszeck, dem Chef der Rimowa-Koffer-Werke.Schon vor der Zeit fanden sich der OB Peter Kuras, einige Stadträte und sogar der Junkers-Enkel, Bernd Junkers vor Ort ein. Trotzdem verzögerte sich die feierliche Einweihung, zu der etwa 200 Dessauer anwesend waren um ca. 20 Minuten. Der Grund war unser Ministerpräsident, der mit seinem Fahrer und seinen Personenschützern (Bodygards) in einen Stau geraten war und deshalb erst um 15.15 Uhr am Ort des Geschehens, der "Brücke des Friedens" in Dessau eintraf.Nach den üblichen Festreden überflog die F 13 mehrere Male das Denkmal und die Prominenz begab sich nach einer knappen halben Stunde weiter in Richtung Technikmuseum, wo um 16 Uhr ein Festakt stattfinden sollte.