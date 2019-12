Fahrt nach Erfurt des BSSV Köthen

Die Mitglieder des BSSV Köthen konnten sich in diesem Jahr auf eine Weihnachtsfahrt nach Erfurt freuen. Noch im Ohr hatten alle den herrlichen Gesang vom vergangenem Jahr in der Dresdener Frauenkirche. Die MZ hatte in einer Weihnachtsaktion den Gesang der Sportfeunde veröffentlicht.In diesem Jahr träumten alle vom singen im Erfurter Dom.Schon während der Busfahrt stellte sich heraus, dass viele erkältet waren und der Gesang im Bus war kein Ohrenschmaus.Nach zweisündiger Fahrt von Köthen nach Erfurt trafen die Busse direkt im Stadtzentrum in der Altstadt ein. Die Gästeführer nahmen die Gruppe in Empfang. Viel Interessantes und Wissenswertes konnten sie berichten. Wichtig schien ihnen eine Pflanze mit gelben Blüten, aus denen man mit Hilfe von Urin im Mittelalter blaue Farbe herstellte. Nur die Reichen trugen blaue Kleidung, so wurde berichtet.Alle Sportfreunde-und freundinnen waren begeistert von den wundervollen alten Gebäuden und dem pulsierendem Leben in Thüringens Hauptstadt.Besonderer Anziehungspunkt ist die Krämerbrücke. Hier gibt es mittelalterliche Häuser und Läden, in denen altes Handwerk zu Hause ist.Tiefbeeindruckt waren alle vom Dom mit dem herrlichen Altar und den hohen Fenstern aus Bleiglas.Im Dom wurde Martin Luther zum Priester geweiht.Zur Erinnerung an Verstorbene wurden Lichter angezündet.Den Abschluss bildete ein Gang über den Weihnachtsmarkt. Mit Glühwein wurde der Tag beendet.Auf der Heimfahrt wurde über das Reiseziel im nächsten jahr diskutiert.