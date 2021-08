Eine musikalische Reise in Coronazeiten

In und um Antonios Eiscafe in Desaau hatten sich viele Dessauer versammelt. Wollten sie doch das "Tasdem" live erleben. Mit einer Stunde Verspätung kamen die zwei jungen Männer, Julian Eilenberger und Andreas Güstel auf einem Tandem, an das ein Klavier angehängt war, angeradelt. Erst einmal Muskeln lockern, denn sie waren 70 km geradelt, um die Dessauer musikalisch zu erfreuen.Dreizehn Länder haben sie bereist und damit 1300km mit dem Klavierrad absolviert.Viel konnten sie darüber erzählen.Während der Coronazeit konnten dir Pianisten nicht in geschlossenen Räumen vor Publikum spielen. So machten sie sich auf die Reise.Überall , wo sie spielten, bot man ihnen eine kostenlose Unterkunft an.Auch eine Dessauerin bot sofort ein Quartier an. Sie lehnten dankend ab. Es ging gleich weiter nach Bad Salzelmen. Vorher aber erfreuten sie die Dessauer noch mit eigenen Klavierkompositionen. Alle Achtung vor solch einem Arrangement.