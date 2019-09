Ein großes Fest in Dessau

Anlässlich der Eröffnung des Bauhausmuseums gab es viele Veranstaltungen in der Stadt

An diesem Wochenende wurde Dessau zur Großstadt. Tausende, Einheimische und Gäste, warteten gespannt auf die Eröffnung des Bauhausmuseums im Zentrum der Stadt. Bis 15 Uhr mussten alle viel Geduld üben. Der Platz rings um das Museum war durch Zäune weiträumig abgesperrt. Die Polizei sorgte für Ordnug und Sicherheit. Sie beobachtete die Lage sogar von Häuserdächern aus.

Zunächst warteten alle auf das Eintreffen von Angela Merkel. Leider war sie nur kurz im blauen Jacket zu sehen.Der Lily -Herkling- Platz am alten Theater war überfüllt. Aufmerksam verfolgten alle die Reden der wichtigen Persönlichkeiten auf einem Monitor. Andere saßen auf den neuerrichteten Bänken in der Kavalierstraße und verfolgten auf You Tube die Liveübertragung der Reden.

Bis zur Eröffnung dauerte es noch Stunden. Zur Überbrückung gab es eine Radtour aus Anlass des" Tages des Offenen Denkmals", Bühnenprogramme, Stadtführungen, Kinderzirkus Raxli Faxli und das weiße Picknick im Stadtpark. Auch die Briefmarkenfreunde kamen auf ihre Kosten. Ein Taxiunternehmer hatte sich eine besondere Überraschung ausgedacht: eine Fahrt mit einem VWT1 Baujahr 1967. Von Passanten belächelt, fuhr der Bulli zu den berühmten Bauhausstätten: Arbeitsamt, Trinkhalle, Gropiushäuser, Kornhaus, Bauhaus und zurück.

Dann war es so weit. Die Absperrzäune am Museum wurden entfernt und ein riesiger Ansturm auf die Stände mit den Bändchen begann. So wurden die Besichtigungszeiten der Ausstellung geregelt. In dreißig Minuten musste die Ausstellung besichtigt werden. Die orangenen Boxen wirkten sehr belebend. Auch heute noch sind Arbeitsfarben orange.

An diesem Tag hatte auch das Rathauscenter geöffnet. Jeder Kunde bekam ein Getränk und einen eigens für das Jubiläum des Bauhauses gebackenes Kuchenstück.

Wer nach diesen vielen Ereignissen noch die Kraft hatte, konnte sich im Stadtpark den Film "Lotte im Bauhaus" ansehen.

Für die Dessauer und Gäste wird der Tag wohl in guter Erinnerung bleiben.