Alles Bauhaus - oder was?

Gern und oft wird Dessau nur Bauhausstadt genannt. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten.





Wittenberg und Eisleben tragen offiziell den Namenszusatz Lutherstadt. Und auch im Dessau-Roßlauer Stadtrat wurde und wird immer wieder diskutiert ob ein Namenszusatz "Bauhausstadt" Marketing-Vorteile bringt.Die Roßlauer sind dagegen, mit der Begründung, dass Bauhaus nichts mit Roßlau zu tun habe und man sich dann ausgegrenzt fühle.Die Befürworter halten aber an der Idee fest, mit der Begründung so den Tourismus anzukurbeln, da das Bauhaus nun mal das weltweit bekannteste Merkmal der Stadt sei.Dabei gäbe es diverse andere Möglichkeiten:Komponist Kurt Weill, geb.2.3.1900 in DessauPhilosoph Moses Mendelsson, geb. 6.9.1729 in DessauDichterWilhelm Müller, geb. 7.10.1794 in DessauArzt Carl von Basedow, 28.3.1799 in DessauAstronom Samuel Heinrich Schwabe, geb.25.10.1789 in Dessauum nur einige zu nennen.