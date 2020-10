Hunderte Besucher beim Herbstfest im Dessauer Tierpark

Anläßlich eines Herbstfestes im Tierpark wurde der Bauernhof eröffnet. Etwas scheu sind die Tiere noch ob der vielen Menschen, die sie besuchten.Vor dem Tierpark hatte sich eine Riesenschlange gebildet.Geduld war gefragt.Ein kunterbunter Bauernmarkt lud die Besucher zum Staunen und Kaufen ein.Ein Junge ließ sich von einem Maler portraitiren, Tonfiguren in verschiedensten Ausführungen konnten die Besucher kaufen.Schmuck durfte nicht fehlen und für das leibliche Wohl war auch gesorgt.Schon von draußen hörte man die Säge des Waldarbeiters, der aus Baumstämmen Tiere zauberte. Die Eichhörnchen im Nachbargehege brauchten starke Nerven.Die Dessauer kamen in Scharen. Sie waren offensichtlich froh, dass es wieder einmal eine Veranstaltung in Dessau gab.In der MZ wurde am Morgen der Weihnachtsmarkt in Frage gestellt.