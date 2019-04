Hilfe, die Kirche brennt

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Dessau- Alten feiern 125-

jähriges Jubiläum mit einem großen Festumzug

Dicker Qualm quillt aus dem Eingang der Melanchthonkirche in Dessau- Alten. Sofort sind die Mitglieder der Jugendfeuerwehr zur Stelle. In sekundenschnelle wird ein Zelt aufgeblasen, Schläuche gelegt und eine Trage bereitgestellt. Feuerwehrleute mit Einbruchsgeräten und Sauerstoffflaschen betreten die Kirche. Hier befinden sich noch mehrere Personen. Einige können laufen, andere müssen gestützt werden oder mit einer Trage transportiert werden.Zum Glück ist es nur einen Übung. Die Pastorin der Kirche atmet auf.Anlässlich des 125. Jubiläums des Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Dessau- Alten fand am Sonnabend eine große Veranstaltung statt.Sie bgann mit einem Festumzug, an dem 53 Fahrzeuge der Feuerwehr, des THW und des DRK teilnahmen. Darunter auch Oldies. Die Fahrzeuge kamen aus Dessau und Umgebung. Laustark ertönten die Fahrzeugsirenen auf den Straßen.Die Freiwillige Feuerwehr Dessau- Alten zählt 88 Mitglieder einschließlich der Kinder- und Jugendfeuerwehr.ist hier derSeit 25 Jahren ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.Wie alle anderen Kameraden schätzt er das Gemeinschaftsgefühl unter den Mitgliedern.Die Fauenquote unter den Rettern ist hoch. Ist der Ehegatte erst einmal dabei, kann er auch die Frau begeistern.Nach dem Festumzug konnten sich die Besucher die Technik der Fahrzeuge erklären lassen. Dabei stellte sich heraus, dass viele der Geräteschwergewichtig sind. So zum Beispiel die Spreizgeräte oder die Scheren, mit denen man Autodächer zerschneidet.Um auch weiter schnell und erfolgreich im Einsatz zu sein, braucht die Feuerwehr weitere Mitglieder.Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigen die vielen Brände in den vergangenen Monaten.