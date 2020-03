Ich hatte gerade noch Glück, dorthin zu dürfen.Der See und die Kanäle sind wieder voll Wasser. Wie schön wäre jetzt eine Gondelpartie.Ein Ehepaar mit Hund rastet in der sogenannten Liebeslaube. Neugierig beobachtet der Hund den Schwan. Mit seinem Bellen will er ihn einschüchtern. Aber der Schwan macht ihm im vorgeschriebenen Abstand klar, dass er hier der Herr ist.