Auf die lange Bank geschoben

Bürgerreporter aus Dessau und Naumburg lernen sich persönlich kennen.

Habt Ihr aber lange Bänke!!! So wunderte sich Bürgerreporterin Waltraud Eilers über die überdimensionalen Bänke, die in der neugestalteten Kavalierstraße zum Verweilen einladen.Hier sollen einmal die zahlreichen Besucher des neuen Bauhausmuseums sich ausruhen können.Viele Jahre haben Waltraud und ich als Bürgerreporterrinnen Berichte über unsere Städte geschrieben.Durch gegenseitige Kommentare unserer Berichte lernten wir uns einander besser kennen.Mehrmals trafen sich Bürgerreporter aus veschiedenen Städten. So zum Beispiel in Wörlitz, in Mosigkau, in Aschersleben und Ballenstadt. Gemeinsam besuchten wir Schlösser und Parks und lernten uns so besser kennen.Anschließend wurden die Fotos ausgetauscht.Ein bitterer Wehrmutstropfen bleibt, denn es gibt auf der neuen Seite "Dein Verein" keine Kommentare mehr.Per Mail oder WhatsApp schreiben wir unsere Meinungen zu einem Beitrag.Dem Bauhausjubiläum sei Dank, dass ich endlich auch Waltraud Eilers kennenlernen durfte.Gemeinsam mit einer Freundin war sie nach Dessau gekommen, um die Meisterhäuser und das Bauhaus zu besichtigen.Wir verabredeten einen Treff im Cafe Mrosek. davon gibt es zwei. Ich wartete im falschen Cafe, aber per Handy ließ sich das schnell klären.Viel wurde erzählt. Eing waren wir uns, dass das Niveau auf der Seite "Dein Verein" viel höher ist, es auch Freude macht, dort einen Bericht zu erstellen. Doch wo tauchen die Berichte in der Zeitung auf? Das fragten wir uns auch.Mit dem Versprechen,uns bald zum nächsten Treffen wiederzusehen, verabschiedeten wir uns .