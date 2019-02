Gleisarbeiten in Neuffen

Eine Modellbahnanlage im Maßstab 1.220 ist schon sehr winzig und doch gibt es Bastler, die in dieser Größenordnung wahre Wunderwerke einrichten. zur Verdeutlichung: eine Figur, die in etwas einem erwachsenen Menschen gerecht werden soll hat lediglich die Höhe von 0,7cm. Diese Fertigkeit will ich kein zweites Mal versuchen, das geht zu sehr ins Geld und auf die Nerven. Der Handel bietet hin und wieder nettes Zubehör auch für besondere Szenen, wie die, die ich hier vorstellen möchte.In Neuffen, muss an einigen Stellen an den Schienen und Schwellen gearbeitet werden, dazu sind zwei kleine Kräne und, Schotter, Gleise, Werkstatt- und Mannschaftswagen angerückt. Gleise mussten blockiert werden und es ist nur ein sehr eingeschränkter Verkehr im Bahnhof möglich. - Bahnkunden kennen das unter dem Stichwort SEV - SchienenErsatzVerkehr.