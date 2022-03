TCM - Akupunktur - und ich war dabei

Man hat ja schon verschiedenes über Akkupunktur gehört - Schmerzausschaltung, Rauchen abgewöhnen, allgemeines Wohlbefinden und die verschiedensten anderen Indikationen.Was ist dran? Feststeht, dass die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) mit der Säule 'Akupunktur' als eine von fünf Säulen, schon Jahrtausende praktiziert werden. Wenn's nichts taugen würde, hätte es sich nicht so lange gehalten. Nicht so wie heute, da wird mal was aus Mode gemacht und nach ein, zwei Jahren hört man nichts mehr davon.Frau Hartmann, eine Therapeutin aus Jena, hielt den interessanten Vortrag. Sie selbst war auch schon in Fernost unterwegs, um ihre Kenntnisse in Akupunktur und Massage zu vertiefen. Wussten Sie zum Beispiel, dass es ca. 2000 Akupunkturpunkte gibt? - ein ausgebildeter chinesischer Arzt beherrscht ca. 200 Punkte.Zum Schluss gab es noch einen - nach chinesischem Rezept gebrauten - (Kräuter)Schnaps, der das Allgemeinbefinden verbessern sollte. Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen war aber die Dosis zu gering.Natürlich wollte ich nicht gehen ohne selbst mal akupunktiert zu werden. Frau Hartmann setzte die Nadel am Punkt Di4, einem der wichtigsten Punkte überhaupt. Er hilft bei allen Schmerzzuständen von Kopf bis Zeh. Außerdem bei Erschöpfung, Erkältung, und und und. . . Ein wirklicher "Superpunkt", der am häufigsten verwendet wird. Den Einstich hatte ich gar nicht gemerkt, auf einmal ein Zucken - wie ein kleiner elektischer Schlag - zeigte an, das der Punkt gefunden war. Nach einer Weile verspürte ich eine 'Wärme' in der Hand, ein Zeichen dafür, das die Nadel wirkt. Die Nadel verblieb ca. 10 Minuten an dem Punkt.Und - ich lebe heute noch!