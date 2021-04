Das Bild im Bild     (pip)

picture in picturepipPIP ist eigentlich nichts neues, Fernseh-Enthusiasten sollten den Begriff kennen. Fernsehgeräte mit 2 Tunern ermöglichen es 2 Programme gleichzeitig zu sehen, eins auf dem großen Bildschirm und ein kleines, eingeblendet in eine Ecke. Das ermöglicht z.B. das Anschauen eines Beethovenkonzertes und klein-eingeblendet das Fußballspiel - wie der FC CZ Jena in die 5. Liga absteigt.Hier hatte ich mal ein bisschen experimentiert.Um hier einen Effekt zu erreichen sollte man ein paar Sachen beachten:Das kleinere Bild sollte auch als alleiniges Bild ein vollwertiges Bild sein.Die Proportionen sollten angemessen sein.Nach Möglichkeit die Regeln des "Goldenen Schnittes" anwenden.Und natürlich sollte es das Motiv hergeben 'gepipt' zu werden . . .Probiert es doch selber mal - viel Spaß beim experimentieren.