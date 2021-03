Vorsicht ! - Neuer Virus GC 2.0.2.1 aufgetreten

Virus GC 2.0.2.1 ist x-mal gefährlicher als der COVID-19 Virus.

"Ich darf eine Mehrzahl nicht gendern . . ."

Nachdem der Virus GC 2.0.2.1 bei Politikern bereits gehäuft aufgetreten ist hat sich nun auch bereits in der Medienbranche vermehrt verbreitet.Gestern konnte ich einen schweren Fall einer Ansteckung beobachten.Bei einem 'Studium' der Programmvorschau entdeckte ich (Foto) eine, dem Anschein nach "Gendergerechte Ausdrucksweise". Ich hatte schon die nächste Beschreibung angeklickt, da machte es bei mir auch "Klick" - irgendwas stimmte hier nicht . . .Also noch mal zurück zu der Beschreibung und ein zweites Mal gelesen.Siehe da, jetzt hatte ich den "Klick" gefunden. Findige Redakteure hatten im Wahn der Genderisierung sogar eine Gruppe - sprich mehrere Personen - gegendert.Aus "" wurde".In einem zweiten Satz wurde aus "" "".Ich frage mich wirklich - ist unsere Medienlandschaft schon so verblödet um einen solchen hirnlosen Stuss von sich zu geben?Lieber Gott lass Hirn regnenWurde von den Redakteuren nicht mal ein Abschlusszeugnis zur Vorlage verlangt um zu sehen ob sie überhaupt des Deutschen mächtig sind?Aber was solls, Politiker machen es vor - und die haben auch keine Fachkompetenz!Ich bedauere es sehr, dass im Strafgesetz kein Fall vorgesehen ist der die Verunglimpfung der deutschen Sprache unter Strafe stellt.Falls es irgendwo eine Stelle gibt die Strafen verhängen können, würde ich mir wünschen, dass die Redakteure 2021 mal handschriftlich den Satz:zu Papier bringen müssen.Danke liebe Leser für ihre Aufmeksamkeit. (ach ja, geht nicht)Danke liebe Leser:innen für ihre Aufmeksamkeit. (geht auch nicht, Diskriminierung der "Diversen")aber so sollte es gehen: