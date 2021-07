Unterm Strich - Die Erkenntnis kommt spät

eigentlich viel zu spät!

Seehofer sieht in dem Attentäter von Würzburg ein Beispiel für die gescheiterte Integration eines Flüchtlings in Deutschland.

"EINES" Flüchtlings???hier wird wieder mal alles runtergespielt.Merkt denn keiner, dass hier System dahinter steckt? Nur ein geringer Anteil der Flüchtlinge will sich wirklich "Integrieren". Es hat sich doch schon längst rumgesprochen was man sich in Deutschland leisten kann ohne dafür gleich bestraft oder ausgewiesen zu werden.