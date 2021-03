Und die Diskriminierung ist überall . . .

Wenn dein Wort offenbar wird, so erleuchtet es und macht klug die Unverständigen.

Einmal die Altersdiskriminierung.Suche mal z.B. eine Arbeit. Da wirst du alsdiskriminiert. Willst du geimpft werden - da wirst du alsdiskriminiert.Dann noch die Geschlechterdiskriminierung.Warum soll am liebsten alles 50/50 Männlein/Weiblein sein? So etwas kann man nicht per Gesetz erzwingen!Warum kann ich mich nicht als Ministerpräsidentin bewerben?da werde ich diskriminiert weil ich ein Mann bin.Genau so wenig ist zu verstehen warum zwar vonbzw. (m, w, d) geredet wird - aber es wird nur vonodergesprochen. Falls es sich noch nicht rumgesprochen hat, es gib auch[Bibel, Psalm 119, Vers 130]Aber wahrscheinlich bin ich nicht so 'helle'.