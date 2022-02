Über Deutschland lacht die Welt . . .

Schon alleine liegen auf dem Strompreis über 50 % Steuern, Abgaben, Umlagen. Umsatz- und Stromsteuer. Beim Gaspreis sieht es nicht ganz so krass aus: hier gehen Steuern und Abgaben mit ca. 30% ein.Die Preise kennen nur eins, steigen, steigen, steigen. Wir schauen mal Ende des Jahres wie das ganze verlaufen ist.Genau so geht es mit den Kraftstoffpreisen. Dazu wurde als Preistreiber die CO2-Abgabe eingeführt. Auch hier gibt es nur eine Richtung im Preisverlauf:!Von der CO2-Abgabe, so hieß es mal - sollen Gelder verwendet werden um die steigenden Energiekosten bei den Verbrauchern etwas abzufedern. Hat je schon mal jemand eine Abfederung erhalten?Langsam merken auch unsere gewählten Volksvertreter, das bei den Energiepreisen die "Kacke am dampfen" ist. Es wäre denkbar, dass auch hier das Volk mal auf die Strasse geht (wie auch aus coronalen Gründen) um gegen die staatlich überteuerten Energiepreise zu protestieren.Da gab es mal so einen Spruch:Abgewandelt wird daraus:Wie zum Beispiel . . .und mehr. . .und bitte immer daran denken - wer hat uns in diese Misere hineingeritten ? ? ?