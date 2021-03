Lieber Gott, lass bitte Hirn regnen!

Sommerloch - Coronaloch

Frau Klöckner, die bereits mit ihrem Werbevideo für Nestle 2019 einen wahren Shitstorm auslöste und 2020 eine tolle Idee, nämlich ein Gassigesetz für Hunde , auf den Weg bringen wollte hat nun wieder mit einer Wahnsinnsidee auf sich aufmerksam gemacht.Hier liegt ihr jetzt das Tierwohl am Herzen. Zur Finanzierung des Tierwohls könnte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 % auf 19 % in Frage kommen. Das sei relativ einfach zu machen und einer anderen Finanzierungsmöglichkeit vorzuziehen.Dazu sollte erst einmal erwähnt werden, dass Frau Klöckner nicht auf Grund ihres landwirtschaftlichen Fachwissens sondern aus parteipolitischen Gründen auf den Posten einer Landwirtschaftsministerin gehoben wurde. Sich also rundum mit Beratern umgeben muss, da ihr, wie schon gesagt, das eigentliche Fachwissen fehlt.Und liebe Leser, glaubt denn wirklich einer von euch daran, dass eine eventuelle Steuerdifferenz von 12% wirklich dem Tierwohl zu Gute kommen würde? Der glaubt z.B. auch daran, dass eine Kfz-Steuer für Straßen und Erhaltung derselben verwendet wird.Steuern sind öffentlich-rechtliche Abgaben, die zur Deckung desalle zahlen müssen. Steuern werden nicht zweckgebunden erhoben und verwendet.Wer sollte also die erhöhte Mehrwertsteuer, die auf Fleischerzeugnisse erhoben werden könnte, aus den Steuereinnahmen herausrechnen um dann diese dem Tierwohl gutzuschreiben? Klar,. Und so würde es dort niemals ankommen wo es hinsollte. Allenfalls werden die betroffenen Fleischerzeuger mit ein paar Peanuts abgespeist.Am Ende: wieder mal eine Bereicherungsmethode die wir finanzieren.Weitere Videos mit Frau Klöckner finden sie auf youtube.com