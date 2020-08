Denn sie wissen nicht was sie tun . . .

2000 Watt

So sollen gutgläubige Bürger ca. 1000 Watt einsparen - was allerdings 'quäse' ist. Die Maximalleistung benötigt ein Staubsauger nur, wenn man z.B. das Ansaugrohr zuhält. Ansonsten ist die Leistungsaufnahme bedeutend geringer.Na gut, der EU-Glaube ist der EU ihr Himmelreich.Da ich natürlich auch Strom sparen will, weniger wegen der EU sondern mehr wegen des eigenen Geldbeutels, ließ ich mir einen Energiesparstecker an meinen Staubsauger (2000 W) montieren und fixierte den Leistungsregler auf 800 Watt. So konnte ich schon um der EU-Willen eine Menge Strom sparen.Am Donnerstag war ich nun mal bei LIDL, was ich da sah verschlug mir fast die Sprache.2000 Watt um die Umwelt aufzuheizen . . .Ein Gerät, was (hoffentlich) die Welt nicht braucht! Aber wie es aussah, waren schon etliche Geräte verkauft.Ich gewinne langsam (eigentlich doch schneller) den Eindruck, dass die zuständigen EU-Gremien nur Beschäftigungstheorie ohne Fachwissen betreiben um ihre 'guten' Gehälter zu rechtfertigen.Deswegen verwundert es mich auch gar nicht, dass immer mehr aus der EU raus wollen!