Das Impressum - Die Umsatzsteuer-ID

Telemediengesetz (TMG)

(1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten:. . .. . .(Wer keine hat, braucht auch keine anzugeben! - Hinweis: "Von der Umsatzsteuer befreit".)Wer jetzt glaubt, dass man über die Umsatzsteuer-ID Auskunft beim Finanzamt erhält, ob der Anbieter einer Ware oder sonst was, immer pünktlich seine Steuern bezahlt, keine Rückstände hat und kein Verfahren wegen Steuerhinterziehung anhängig ist, täuscht sich ganz gewaltig.Ich habe die Probe aufs Exempel gestellt und beim Finanzamt angerufen. Ich wolle bei einer Firma etwas Wertintensives kaufen und nun gerne wissen ob ich eventuell mein Geld nicht in den Sand setze.Das einzige, was ich zu hören bekam war:"Alle Finanzamtsvorgänge fallen unter das Steuergeheimnis".Nun frag ich mich wirklich, was sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat. Er fordert eine Angabe, die völlig ins Leere läuft. Hatte er nicht bedacht, dass eventuelle Auskünfte zu dieser Umsatzsteuer-ID unter das Steuergeheimnis fallen? (Wenn nicht gar schon die Preisgabe der Umsatzsteuer-ID selbst unter das Steuergeheimnis fällt?)Es gäbe ja noch eine Variante, an die ich aber gar nicht zu denken wage: Vielleicht hat jemand an der Ausarbeitung des Gesetzes mitgearbeitet, der hinterher durch Abmahnungen sein Geld verdient?