Hendrik hat auch in Kromsdorf zugeschlagen

Auch Kromsdorf blieb vom Sturm nicht verschont. Im Schlosspark knickte ein Baum um, beim Betrachten der Bruchstelle konnte man sehen, dass der Stamm eigentlich 'hohl' war. So war es kein Wunder das der Baum dem Sturm nicht Standgehalten hat. Auch 'hinter der Mauer' an der Allee am Spielplatz hat ein Baum den Unwettergebilden nicht standgehalten. An der Bruchstelle konnte man sehen, das hier eine große Stelle mit kariösen Schäden vorlag. Das hat den Baum zu Fall gebracht.Zum Glück im Unglück - es entstanden durch die umgefallenen Bäume kein oder kein nennenswerter Schaden an der Schlossmauer mit seinen Steinköpfen und am Spielplatz.