Schloss Reinhardsbrunn - noch zu etwas besseren Tagen . . .

Schloss Reinhardsbrunn ist im Moment in Thüringen in aller Munde. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit wurde diese Woche der Besitzer zu Gunsten des Landes Thüringen enteignet. Er hat das Schloss glattweg verfallen lassen, nun können die ersten Sicherungsmaßnahmen (2 Mio. Euro dafür eingestellt) durchgeführt werden.Es ist nicht das einzige Objekt, dass an 'ausländische Investoren' für einen Appel und 'n Ei verkauft wurde. Versprochen wurde viel aber getan hatte sich nichts. Wahrscheinlich aber ein Haufen Fördergelder abgefasst.Hoffentlich hat man nun die Lehren aus solchen Immobiliengeschäften gezogen.