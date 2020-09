'Greta' ist OUT!

Viele Eltern geben ihren Kindern Vornamen die im Moment aktuell sind, sein es Namen aktueller Sportler, sein es Namen von aktuellen Filmhelden oder sonst noch so gerade von aktuellen Vorbildern. Weniger Namen von aktuellen Politikern weil die Namen vielleicht vor 50, 60 (oder länger) Jahren aktuell waren.Als Greta T. 2018 mit ihrer Anti-CO2 Bewegung begann, fand man ihren Vornamen 'Greta' etwa auf Platz 50 der der Vornamenhitliste.Trotz ihres Bekanntheitsgrades hat sich die Beliebtheit des Vornamens Greta in Deutschland kaum verändert. Scheinbar waren Eltern nicht so begeistert dass 'Greta' als Vorbild eine Namensgeberin für ihr Kind sein sollte.Natürlich gibt es verschiedene Hitlisten mit Vornamen von Jungen und Mädchen, doch der Trend zeigt es: manche Namen steigen in der Gunst und andere fallen.Für das Jahr 2020 wird der Vorname 'Greta' auf etwa Platz 120 eingeordnet.Scheinbar verbinden nur sehr wenige den Vornamen 'Greta' mit einem aktuellen Vorbild das als Namensgeber für das eigene Kind dienen könnte.Vielleicht hat sich das 'Vorbild' doch ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt???