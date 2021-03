Bernd Rönnefarth - Nachruf

Seine ganze Liebe galt der Musik, er spielte schon vor -zig Jahren Fagott, Violine, Klavier und auch die Orgel war ihm nicht fremd. Er wurde bekannt durch "Circus lila" und verschiedene Langspielplatten. Nach seinem Chemiestudium wechselte er zum Lehrerberuf, studierte zusätzlich Musik und Ethik und unterrichtete diese Fächer an einer Gymnasialen Oberstufe in Jena.Nach seiner Pensionierung half er auf Grund von Mangeln an Lehrern weitere zwei Jahre an der IGS aus. Natürlich arbeitete er auch an verschiedenen musikalischen Projekten weiter.Seine ehemaligen Klassenkameraden trauern um ihn.Bernd, vielen Dank für die Zeit die wir mit dir verbringen konnten.Eberhard Dürselen