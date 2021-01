28. Januar - Europäischer Datenschutztag

Kryptotrojaner bei der Funke-Mediengruppe mit Verschlüsselung sämtlicher redaktioneller Daten

Ransomware-Virus legt Krankenhaus lahm

Einbruch in Arztpraxis und Entwendung von Datenspeicherungssystemen

Alle Mitarbeiter können auf die Datenablage der Personalabteilung zugreifen

Versendung von Sozialdaten per Mail (unverschlüsselt) an eine falsche E-Mailadresse

Diebstahl eines Notebooks mit verschlüsselter Festplatte

Zugriff auf Studentendaten über das Internet durch Eingabe eines URL-Pfades

Übersendung eines Arztbriefes an einen anderen Arzt ohne Einwilligung des Patienten

Zugriff auf alle Patientendaten durch unbefugte Mitarbeiter eines Krankenhauses

Datenverlust von Kundendaten bei einem Cloud-Anbieter durch Systemausfall

Mehrere Mitarbeiter speichern sensible personenbezogene Daten auf private Datenträger

So erfährt man nur durch Zufall von irgendwelchen $chw€!n€reien.Wie war das doch? Irgendeine staatliche Stelle hat bei der Post Adressdaten gekauft, die zum Teil Adressen von Toten und Kindern beinhalteten?In meinen Augen ist das ein Fall für den Staatsanwalt!Es gibt tausende Beispiele für Datenpannen, im Internet wird man da sehr schnell fündig wie hier z.B.:Ich schätze mal die meisten Pannen werden erst möglich durch Sparmaßnahmen der Betriebe bzw. Einrichtungen sowie mangelnde Aufklärung der Mitarbeioter. Datenschutz geht nun mal nicht von alleine!Auch wird es wahrscheinlich oft an der Qualifizierung und Sensibilisierung der Beauftragten für Datenschutz liegen.Das sind alles Gelder, die man am liebsten einspart.Auf der anderen Seite wird natürlich mit dem Datenschutz auch völlig übertrieben.Erinnert sich noch jemand da die Zeit der Einführung der DSGVO?Da sollten Namensschilder von den Türen entfernt werden und ähnliche Eulenspiegeleien.Auch werden durch Datenschutzbeauftragte Fortschritte ausgebremst - nicht nur das, sie nehmen sogar den Tod von Bürgern billigend in Kauf!Beispiel: Geisterfahrer in einem Tunnel bei Jena. Dieser kam unbeschadet davon, weil die Tunnelüberwachungskameras keine Kennzeichen aufnehmen durften.Oder mein Beitrag " 14. 06. - Tag der Blutspende Fazit:Datenschutz ist schön und gut, aber bitte vernünftig und nicht übertrieben.Letztendlich möchte ich über meine Daten bestimmen und nicht irgend so ein Datenschützer.Und - Datenschutz kostet Geld, ist nicht für umsonst zu haben.In der Regel wird aber der Datenschutz, der von 'Oben' gepredigt wirdeine Alibifunktion sein.