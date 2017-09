AfD-Wahlkampfveranstaltung in Waldeck-Sachsenhausen

Waldeck : Gasthof Kleppe |

Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland Waldeck Frankenberg am 09.09.2017 ab 19:00 Uhr im Gasthof Kleppe - Kornhausstraße 1 in 34513 Waldeck-Sachsenhausen.



3 hessische Bundestagskandidaten - Jan Nolte, Christine Anderson, Andreas Lichert - stellen sich Ihnen vor.



Im Anschluß gibt es einen Vortrag des Compakt-Herausgebers Jürgen Elsässer mit dem Thema: "Verrat am Wähler"



Eintritt frei