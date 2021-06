Unterwegs auf der Schweriner Marstallhalbinsel

Schwerin : Werderstraße |

Der meteorologische Sommer hat begonnen. Das sonnige Wetter lädt in Schwerin zu einem Spaziergang über die Marstallhalbinsel ein.

Auf der Landzunge, die in den Schweriner Sees ragt sowie in der Nähe des Schlosses liegt, ließ Georg Adolph Demmler zwischen1837 und 1842 in klassischem Baustil eine Reithalle mit Remise und Bedienstetenwohnungen errichten.Der sehenswerte Gebäudekomplex auf der idyllischen Landzunge wurde zwischen 2003 und 2009 umfassend saniert. In ihm hat seit 1990 vor allem das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur seinen Sitz.Das historische Wegenetz führt die Stadtbesucher über die Halbinsel schließlich bis zu der schmalen Brücke, die zu dem auf der kleinen Insel gelegenen Restaurant & Café des Seglerheims leitet.Juni 2021, Helmut Kuzina