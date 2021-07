In Schwerin: Preiswerte Kreuzfahrt mit der Petermännchen-Fähre

Schwerin : Pfaffenteich |

Auf dem im Stadtzentrum von Schwerin gelegenen Pfaffenteich gibt es die Gelegenheit, eine Mini-Kreuzfahrt zu unternehmen.

Der Rundkurs mit der Pfaffenteichfähre „Petermännchen‟ ist für Stadtbesucher und besonders auch für Kinder eine schönes Erlebnis.Der Pfaffenteich hat eine Fläche von etwa 12 Hektar und ist wahrscheinlich im 12. Jahrhundert durch die Aufschüttung eines Dammes entstanden.Bei ihrer Rundfahrt läuft die „Petermännchen-Fähre‟ vier Anlegestellen an: am Bahnhof, am ehemaligen E-Werk, am Schelfmarkt sowie am Arsenal.Während der Fahrt auf dem künstlich angelegten Teich ist der Ausblick auf die ihn umgebenden historisch wertvollen Häuserensembles interessant. Es gibt viele, die das architektonisch reizvolle Areal aus dem 19. Jahrhundert sogar mit der Hamburger Binnenalster vergleichen.Juli 2021, Helmut Kuzina