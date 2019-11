Streetart in Schwerin

Schwerin : Stadtzentrum |

In Schwerin muss man nicht unbedingt ins Staatliche Museum am Alten Garten gehen, um einzigartige Gemälde zu betrachten. Auch an vielen Stellen im öffentlichen Raum sind farbenprächtige Kunstwerke zu entdecken, Graffiti aus der Spraydose.

Die bunten Darstellungen werten das Stadtbild außerordentlich auf; sie zeigen, dass mit Spraydosen nicht nur Schmierereien wie Tags entstehen, sondern ganz legal farbstarke Graffiti möglich sind.Leider sind die Namen der Künstler nicht angegeben, aber ihre Arbeiten sind auf jeden Fall echte Hingucker.November 2019, Helmut Kuzina