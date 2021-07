Golden glänzt die 147 Jahre alte Siegessäule vor dem Schweriner Schloss

Schwerin : Alter Garten |

Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin ließ die Siegessäule auf dem Alten Garten restaurieren. Von einem Gerüst aus wurden die Arbeiten an der Megalopolis-Figur, am Kapitell sowie an der oberen Säule aus rotem Granit ausgeführt.

Das Denkmal ist vom Erdboden bis zur Schwertspitze der Figur rund 23 m hoch.Errichtet wurde es im Auftrag von Großherzog Franz Friedrich II. im Jahr 1874 für die im Krieg 1870/1871 gegen Frankreich gefallenen Mecklenburger Soldaten.Auf der Säule befindet sich die Bronzefigur Megalopolis, es handelt sich um eine Frauengestalt, die das Land Mecklenburg symbolisieren soll.Nach der Demontage des Gerüsts ist die Sicht auf die Siegessäule auf dem Platz Alten Garten wieder frei. Nur die Steintreppe rund um das Denkmal muss noch überholt werden.Juli 2021, Helmut Kuzina