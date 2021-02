Schwerin : Burgsee |

Am Südufer des Schweriner Burgsee wurde der Platz zur Bundesgartenschau 2009 umgestaltet und nach Bertha Klingberg benannt.

Auf ihm erinnert eine Tafel an die Ehrenbürgerin der Landeshauptstadt. Ebenfalls verweist eine lebensgroße Bronzstatue von Bernd Streiter (aufgestellt am 2. Juni 2010) am Rand des Platzes auf Bertha Klingberg.