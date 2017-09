Schwerin : Rathaus |

Aufstehen gegen Hass und Hetze Das Bündnis Schwerin für Alle (Veranstalter) ruft auf:

Eine Woche vor der Bundestagswahl wollen wir ein Signal gegen den Hass setzen. Wir wollen Gelegenheit geben, sich über Fluchtgründe und die Situation von Geflüchteten zu informieren. Wir wollen Stellung nehmen für die Menschen, die ihre ganze Hoffnung auf ein Leben in Europa setzen. Wir wenden uns gegen eine Politik, die Menschen nach Herkunft, Religion, Hautfarbe, sexueller Orientierung und anderen Zuweisungen teilt und ausgrenzt. Wir wollen allen Parteien ins Stammbuch schreiben:

Einen Wahlkampf auf dem Rücken von Geflüchteten und Ausgegrenzten akzeptieren wir nicht!

Nicht, wer am meisten abschiebt, bekommt unsere Stimme, sondern wer sich ehrlich um ein solidarisches, Verschiedenheit respektierendes und integrierendes Zusammenleben aller Menschen einsetzt!

Wir wollen Politiker*innen, bei denen die humanitären Katastrophen in Afrika, im Nahen Osten und Südostasien, die das Leben von Millionen Menschen in Gefahr bringen, nicht Angst vor Zuwanderung, sondern Mitgefühl und Engagement auslösen. Die ihre Kraft nicht mit dem Bau von Mauern verschwenden, sondern sich aktiv für Lösungen und konkrete Hilfe einsetzen!

Wir wollen Politiker*innen, die dem Hass keine Chance geben. Die nicht aus Angst vor den Rechten ihre Sprache und ihre Ressentiments übernehmen, sondern ihnen widersprechen und ihren Mitmenschen Mut machen, dies ebenfalls zu tun!

Wir wollen Politiker*innen, deren Leitkultur nicht Deutschtümelei und falscher Stolz, sondern die offene, demokratische und vielfältige Gesellschaft ist, die unser Grundgesetz verlangt und die in aller Welt respektiert wird.

Wir machen keinen Wahlkampf, aber wir sagen: Jede Stimme für solche Politiker*innen ist eine Stimme gegen den Hass. Wer nicht wählt, nimmt den Rechtsruck hin. Wer demokratisch und nicht rechts wählt, macht es den Hasspolitiker*innen schwerer, politischen Einfluss zu gewinnen.

Deshalb unser Aufruf „WÄHLEN STATT HASSEN“. Wir bitten um Ihre Unterstützung am 18.09.2017! v.i.S.d.P. Andreas Katz, Aktionsbündnis „Schwerin für ALLE“