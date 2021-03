Schwerin : Alter Garten |

Schluss mit dem Lockdown ! Auf dem Schweriner Alten Garten wird am Samstag den 13.3.2021 um 13 Uhr zu einer Protest Aktion aufgerufen.



Die Aktion findet landesweit in verschiedenen Städten in Mecklenburg Vorpommern statt.



Der Alte Garten in Schwerin liegt in unmittelbarer Nähe zum Schweriner Schloss.



Bei Protest Aktion gelten die Auflagen der Versammlungsbehörde. Eventuell muss während der Protestaktion der Mund und Nasenschutz getragen werden.